Экономика

16:42 27.12.2017

"Киевтеплоэнерго" примет теплосети столицы от "Киевэнерго" с апреля 2018г

"Киевтеплоэнерго" примет теплосети столицы от "Киевэнерго" с апреля 2018г

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс тепловые сети Киева после расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго" 27 апреля 2018 года, сообщил журналистам заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в среду.

"Сегодня (27 декабря - ИФ) издано распоряжение о том, что "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс оборудование теплосетей Киева", - сказал он.

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По словам П.Пантелеева, КП примет теплосети в свое управление в период до следующего отопительного сезона. При этом будет использован опыт принятия от "Киевэнерго" теплосетей в зоне обслуживание Дарницкой ТЭЦ.

При этом замглавы КГГА добавил, что в процессе передачи теплосетей могут возникнуть сложности с совместным использованиям объектов, принадлежащих "Киевэнерго".

"Оборудования, находящегося в коммунальной собственности, недостаточно для предоставления услуг по теплоснабжению. Некоторое оборудование, здания и транспорт находятся в собственности "Киевэнерго", и город будет вынужден решать вопросы совместного использования этих объектов", - объяснил П.Пантелеев.

По его словам, "Киевтеплоэнерго" понадобится от двух до шести месяцев на получение соответствующих лицензий и разрешений.

"В бюджете Киева на 2018 год мы заложили средства на подготовку новой комплексной схемы теплоснабжения Киева", - добавил П.Пантелеев. Модернизация системы теплоснабжения требует инвестиций около $1 млрд.

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