Кабмин утвердил финплан-2018 "Укрэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 3,3 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" на 2018 год с ожидаемой чистой прибылью 3 млрд 295,72 млн грн, что на 3,7% больше ожидаемого аналогичного показателя в текущем году (3 млрд 178,378 млн грн).

В то же время финплан-2018 может быть откорректирован правительством в первом квартале в связи с тем, что НКРЭКУ утвердит тарифы НЭК только 28 декабря.

Чистый доход "Укрэнерго" в 2018 году планируется в объеме 7 млрд 330,619 млн грн, что на 12% меньше ожидаемого в 2017-м (8 млрд 325,642 млн грн), валовая прибыль – 4 млрд 793,26 млн грн, что на 18,7% меньше ожидаемого в текущем году (5 млрд 897,838 млн грн), EBITDA – 5 млрд 207,288 млн грн, что на 8,8% меньше ожидаемого в 2017 году (5 млрд 712,375 млн грн).

Капитальные инвестиции "Укрэнерго" на 2018 год запланированы в объеме 4 млрд 460,274 млн грн, что на 21,9% больше ожидаемых в 2017-м (3 млрд 658,562 млн грн). При этом в 2019-2022 гг. рост капинвестиций планируется значительно нарастить – до 13 млрд 447,03 млн грн, 19 млрд 303,68 млн грн, 18 млрд 314,172 млн грн и 11 млрд 151,466 млн грн соответственно.

Ранее глава НЭК Всеволод Ковальчук отмечал, что предприятие намерено максимально переориентировать финансирование своих инвестиционных проектов за счет привлекаемых у международных финансовых организаций (МФО) средств.

По его словам, сразу изменить инвестиционную политику компании в предлагаемом направлении невозможно, поскольку МФО не финансируют проекты, которые уже начаты за тарифные средства, а согласование новых проектов с возможностью доступа к займам занимает от одного до трех лет. "Поэтому 2017 год у нас переходной, 2018-й – также переходной. В полной мере это заработает с 2019 года, поскольку новые проекты на значительные суммы уже инициированы с банками", - отмечал он.

Передача электроэнергии по магистральным сетям НЭК в 2018 году запланирована в объеме 115 млрд кВт-ч против ожидаемых 111,5 млрд кВт-ч – в 2017-м.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2016 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход – на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль – на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.