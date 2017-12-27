Украине следует восстановить статус транзитной страны – Колесников

Украине необходимо первоочередно вернуть статус транзитной страны, считает сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Возобновление транзита – задача номер один. Мы потеряли в ходе политических акций и заявлений все транзиты. Мы потеряли авиационный, автомобильный транзит", - сказал Б.Колесников на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что за последние 3 года ВВП Украина потерял $330 млрд. "С таким результатом, мы на основной уровень 2013 года,… если расти, как говорит правительство, по 3% в год, в 2040 году мы восстановим экономику 2013 года", - отметил политик.

Кроме того, Б.Колесников считает целесообразным для Украины развивать рынки стран БРИКС.

Он также заявляет о необходимости усиливать энергоэффективность жилых домов. "При сегодняшнем состоянии жилого фонда панельного домостроения хрущевско-брежневского периода люди вынуждены переплачивать вдвое, как минимум, за каждый квадратный метр", - сказал политик.

По мнению Б.Колесникова, необходимо реализовывать государственно-коммунальные программы модернизации домов с привлечением самих жильцов.