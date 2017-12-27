Экономика

16:26 27.12.2017

Украине следует восстановить статус транзитной страны – Колесников

Украине следует восстановить статус транзитной страны – Колесников

Украине необходимо первоочередно вернуть статус транзитной страны, считает сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Возобновление транзита – задача номер один. Мы потеряли в ходе политических акций и заявлений все транзиты. Мы потеряли авиационный, автомобильный транзит", - сказал Б.Колесников на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что за последние 3 года ВВП Украина потерял $330 млрд. "С таким результатом, мы на основной уровень 2013 года,… если расти, как говорит правительство, по 3% в год, в 2040 году мы восстановим экономику 2013 года", - отметил политик.

Кроме того, Б.Колесников считает целесообразным для Украины развивать рынки стран БРИКС.

Он также заявляет о необходимости усиливать энергоэффективность жилых домов. "При сегодняшнем состоянии жилого фонда панельного домостроения хрущевско-брежневского периода люди вынуждены переплачивать вдвое, как минимум, за каждый квадратный метр", - сказал политик.

По мнению Б.Колесникова, необходимо реализовывать государственно-коммунальные программы модернизации домов с привлечением самих жильцов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Включаемый "газсбытами" в квитанции "рекомендуемый платеж" является необязательной предоплатой

США стали самым дорогим рынком сбыта природного газа в мире

Компании Ахметова, Фирташа и Тигипко получили лицензии на поставки газа

Китай увеличил импорт СПГ из США до рекордного уровня в ноябре

ОБОБЩЕНИЕ: Стокгольмский арбитраж по ключевым вопросам встал на сторону Нафтогаза в споре с Газпромом

"Нафтогаз" заинтересован в возобновлении поставок "Газпрома", но этому может помешать вопрос НКТ

Расчеты с "Газпромом" будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту – Коболев

Цена "Газпрома" для "Нафтогаза" будет равна цене газа на европейском хабе – глава НАК

Окончательные цифры "кто кому должен" по спорам с "Газпромом" будут в конце февраля-2018

Правительство подготовит новую формулу цены на газ для населения к следующему отопительному сезону

ПОСЛЕДНЕЕ

OTIS в Украине сосредоточится на сборке, ремонте и техобслуживании лифтов

"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн

Кабмин утвердил финплан-2018 "Укрэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 3,3 млрд грн

"Киевтеплоэнерго" примет теплосети столицы от "Киевэнерго" с апреля 2018г

Кабмин утвердил финплан-2018 "Укрэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 3,3 млрд грн

НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 300 млн грн

Carlsberg инвестирует в искусственный интеллект для создания новых сортов пива и контроля качества

Нацкомфинуслуг включила "Прайсватерхаускуперс Эшуренс" в реестр финансовых аудиторов

Акционеры рудника "Евраз Сухая Балка" сменили название на "Суха Балка"

Украина к 27 декабря произвела почти 1,96 млн тонн сахара - "Укрцукор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА