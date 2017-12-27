Нацкомфинуслуг включила "Прайсватерхаускуперс Эшуренс" в реестр финансовых аудиторов

Нацкомфинуслуг включила ООО "Прайсватерхаускуперс Эшуренс" в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут осуществлять аудиторские проверки финансовых организаций, сообщается на сайте регулятора.

Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц, учредителями ООО "Прайсватерхаускуперс Эшуренс" являются Людмила Пахуча и ООО "Прайсватерхаускуперс" (Киев), в котором она является конечным бенефициарием.