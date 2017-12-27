Акционеры рудника "Евраз Сухая Балка" сменили название на "Суха Балка"

Новые акционеры ЧАО "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, на состоявшемся 27 декабря собрании изменили название предприятия и внесли коррективы во внутренние документы общества.

"По решению акционеров принадлежащее группе DCH Александра Ярославского предприятие официально переименовано из ЧАО "Евраз Суха Балка" в ЧАО "Суха Балка", - констатируется в сообщении компании в среду.

При этом юридический департамент группы DCH уточняет, что такое решение принято собранием акционеров - соответствующие изменения вносятся в профильные госреестры.

"Наименование акционерного общества "Суха Балка" обеспечивает преемственность традиций и сохранение исторических корней предприятия, которое имеет более чем 100-летнюю историю", - констатирует юридический департамент ЧАО.

Также напоминается, что "Суха Балка" является ведущим предприятием горно-металлургического комплекса Украины. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. Разработки месторождений ведутся на шахтах "Юбилейная" и "имени Фрунзе".

Ежегодные объемы производства составляют свыше 3 млн тонн аглоруды, с высоким уровнем содержания железа (в пределах 52-62%), и доменной руды (47% - 50%). Кроме того, шахты богаты запасами магнетитовых кварцитов, которые позволят вести их добычу на протяжении нескольких сот лет. На предприятии работают 3,5 тыс. чел.

В мае 2017 года, входящая в группу DCH инвестиционная компания Berklemond Investments Ltd, приобрела у предыдущего собственника Kadish Limited (Кипр) полный пакет акций ЧАО "Евраз Суха Балка".

Государственная служба геологии и недр Украины 7 ноября 2017 года продлила предприятию специальные государственные разрешения на разработку шахт "Юбилейная" и "им. Фунзе" сроком на следующие 20 лет.

По состоянию реестра собственников рудника на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH А.Ярославского, приобрела Kadish Limited.