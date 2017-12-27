Экономика

16:20 27.12.2017

Акционеры рудника "Евраз Сухая Балка" сменили название на "Суха Балка"

Акционеры рудника "Евраз Сухая Балка" сменили название на "Суха Балка"

Новые акционеры ЧАО "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, на состоявшемся 27 декабря собрании изменили название предприятия и внесли коррективы во внутренние документы общества.

"По решению акционеров принадлежащее группе DCH Александра Ярославского предприятие официально переименовано из ЧАО "Евраз Суха Балка" в ЧАО "Суха Балка", - констатируется в сообщении компании в среду.

При этом юридический департамент группы DCH уточняет, что такое решение принято собранием акционеров - соответствующие изменения вносятся в профильные госреестры.

"Наименование акционерного общества "Суха Балка" обеспечивает преемственность традиций и сохранение исторических корней предприятия, которое имеет более чем 100-летнюю историю", - констатирует юридический департамент ЧАО.

Также напоминается, что "Суха Балка" является ведущим предприятием горно-металлургического комплекса Украины. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. Разработки месторождений ведутся на шахтах "Юбилейная" и "имени Фрунзе".

Ежегодные объемы производства составляют свыше 3 млн тонн аглоруды, с высоким уровнем содержания железа (в пределах 52-62%), и доменной руды (47% - 50%). Кроме того, шахты богаты запасами магнетитовых кварцитов, которые позволят вести их добычу на протяжении нескольких сот лет. На предприятии работают 3,5 тыс. чел.

В мае 2017 года, входящая в группу DCH инвестиционная компания Berklemond Investments Ltd, приобрела у предыдущего собственника Kadish Limited (Кипр) полный пакет акций ЧАО "Евраз Суха Балка".

Государственная служба геологии и недр Украины 7 ноября 2017 года продлила предприятию специальные государственные разрешения на разработку шахт "Юбилейная" и "им. Фунзе" сроком на следующие 20 лет.

По состоянию реестра собственников рудника на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH А.Ярославского, приобрела Kadish Limited.

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