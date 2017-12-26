Номинационная комиссия объявила конкурс по отбору новых членов НКРЭКУ

Номинационная комиссия объявила конкурс по отбору пяти новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее объявление обнародовано на сайте комитета Верховной Рады по ТЭК в понедельник.

Документы от участников конкурса будут приниматься с 29 декабря 2017 года до 12 февраля 2018 года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.