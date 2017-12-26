Экономика

19:04 26.12.2017

Номинационная комиссия объявила конкурс по отбору новых членов НКРЭКУ

Номинационная комиссия объявила конкурс по отбору новых членов НКРЭКУ

 Номинационная комиссия объявила конкурс по отбору пяти новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее объявление обнародовано на сайте комитета Верховной Рады по ТЭК в понедельник.

Документы от участников конкурса будут приниматься с 29 декабря 2017 года до 12 февраля 2018 года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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Интерфакс-Украина
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