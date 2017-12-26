Экономика

18:35 26.12.2017

"Укргазвыдобування" достигло планки добычи 15 млрд куб. м газа в 2017г

"Укргазвыдобування" достигло планки добычи 15 млрд куб. м газа в 2017г

 ПАО "Укргазвыдобування" на утро 26 декабря 2017 года добыло 15 млрд куб. м природного газа с начала 2017 года.

Как сообщила пресс-служба компании, по сравнению с аналогичным периодом 2016 год рост добычи составил 4,4%, или 635 млн куб. м. При этом 635 млн куб. м – превышает в 8,2 раза объем прироста добычи газа за весь 2016 год (77 млн куб. м).

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

При сохранении в последних числах декабря существующего уровня производства газа по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" обеспечит добычу в объеме 15,255 млрд куб. м, что на 4,5% больше, чем в 2016-м (14,605 млрд куб. м).

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укргазвыдобування" решило не подписывать договора с "дочкой" PGNIG на бурение за 2,9 млрд грн

Госгеонедр продлила спецразрешение "Укргазвыдобування" на крупнейшее месторождение компании

"Укргазвыдобування" отобрала СК "Гардиан" для страхования перевозки опасных грузов

"Укргазвыдобування" подписало контракт с немецкой Bentec на поставку 5 буровых за $110 млн

Госгеонедра анонсируют проверки в 2018г. "Укрнафты" и "Укргазвыдобування"

"Укргазвыдобування" подписало контракт с Weatherford на ловильные работы в скважинах за 613 млн грн

Украине не стоит ожидать зарубежных инвестиций в разработку месторождений при существующих рентных ставках – глава "Укргазвыдобування"

"Укргазвыдобування" снизило прогноз добычи газа на 2018г

"Укргазвыдобування" за 10 мес. увеличило переработку сырья на 6,3%

"Укргазвыдобування" планирует увеличить объемы переработки Шебелинского ГПЗ до 800 тыс. тонн в год

ПОСЛЕДНЕЕ

Номинационная комиссия объявила конкурс по отбору новых членов НКРЭКУ

KPMG в Украине в 2017 фингоду увеличила выручку на 32%

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

Цена нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с июня 2015 года

Корпорация "Эталон" в 2016 г. инвестировала в развитие около $2 млн

Рада усилила надзор за общественно важными предприятиями

ICU выплатил Гонтаревой очередной транш на сумму 83,583 млн грн

Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

НКРЭКУ намерена учесть 26% рост стоимости угля при утверждении прогнозной ОРЦ на 2018 год

ДТЭК за 11 мес. нарастил закупку угля у госшахт на 17,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА