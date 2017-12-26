"Укргазвыдобування" достигло планки добычи 15 млрд куб. м газа в 2017г

ПАО "Укргазвыдобування" на утро 26 декабря 2017 года добыло 15 млрд куб. м природного газа с начала 2017 года.

Как сообщила пресс-служба компании, по сравнению с аналогичным периодом 2016 год рост добычи составил 4,4%, или 635 млн куб. м. При этом 635 млн куб. м – превышает в 8,2 раза объем прироста добычи газа за весь 2016 год (77 млн куб. м).

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При сохранении в последних числах декабря существующего уровня производства газа по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" обеспечит добычу в объеме 15,255 млрд куб. м, что на 4,5% больше, чем в 2016-м (14,605 млрд куб. м).

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.