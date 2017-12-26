"Укргазвыдобування" решило не подписывать договора с "дочкой" PGNIG на бурение за 2,9 млрд грн

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ)решило отменить подписание договоров с ООО "Полтава Сервисиз" (переименовано в "Эксало Дриллинг Украина", "дочка" PGNIG) на бурение скважин в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2019 гг.

Согласно обнародованному в среду сообщению в ProZorro, соответствующее решение принято 13 декабря 2017 года. Первоначально планировалось заключить с "Полтава Сервисиз" договоры на бурение (лоты №3,6,9,14) общей стоимостью 2 млрд 910,713 млн грн (с НДС).

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В протоколе отмены закупки отмечается, что УГВ пересмотрело технические требования к тендеру, дополнив их позициями: наличие писем-отзывов от третьих лиц; опыт выполнения аналогичных договоров по проектным глубинам, конструкциям и профилям скважин; год выпуска бурового станка (не ранее 1997 года с последующей модернизацией в 2012-м или позднее, или выпуск станка в 2010-м или позднее); внесение изменений в техническую спецификацию станка; уточнение требований к опыту персонала; дополнение проекта договора привязкой к валюте; четкое разграничение обязанностей.

Претендентами на подписание договоров стали НАК "Надра Украины" (лоты №6 и №14), ПО "Белоруснефть" (лот №3) и Hydro Drilling (лот №9).

Кроме того, УГВ 22 декабря 2017 года подписало договор с Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия) по лоту №2 стоимостью 480 млн 980,479 тыс. грн (с НДС). Первоначально УГВ также признало победителем этого лота "Полтава Сервисиз", но в конце августа отменило свое решение.

Таким образом, заключены договоры по восьми из 15 лотов тендера. Еще три лота (№11, №13 и №15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС).

Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1 - 29 мая), Crosco (лоты №8, №10, №2 - 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12 - 5 сентября).

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года".

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ в 2018 году планирует увеличить бурение в 1,9 раза (на 227 тыс. м) по сравнению с ожидаемым объемом в текущем году – до 484 тыс. м

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.