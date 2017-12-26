Экономика

15:05 26.12.2017

ДТЭК за 11 мес. нарастил закупку угля у госшахт на 17,4%

ДТЭК за 11 мес. нарастил закупку угля у госшахт на 17,4%

 "ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2017 года увеличила закупку угля марки "Г" у госшахт Львовско-Волынского бассейна (ЛВБ) на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 668 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в ноябре-2017 поставки угля с шахт ЛВБ на станции "ДТЭК" увеличились втрое по сравнению с ноябрем прошлого года – до 73 тыс. тонн.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В компании отметили, что ДТЭК максимально снабжает свои ТЭС украинским углем, чтобы обеспечивать стабильное производство электроэнергии с минимальным использованием импортного ресурса.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2017 года увеличили производство угля марки "Г" на 8,8% (на 1,7 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20,9 млн тонн. В ноябре-2017 добыча углей газовой группы возросла на 5,2% по сравнению с ноябрем прошлого года – до 2,1 млн тонн, а по сравнению с октябрем-2017 – на 11,3%.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРЭКУ намерена учесть 26% рост стоимости угля при утверждении прогнозной ОРЦ на 2018 год

Запасы угля на складах ТЭС Украины растут седьмую неделю подряд

"Киевэнерго" решило выделить оператора систем распределения "ДТЭК Киевские электросети"

"Энергоатом" при необходимости сможет обойтись без топлива из РФ

ТЭС "ДТЭК" в ноябре увеличили отпуск электроэнергии на 4,5%

Украина за 11 мес. снизила добычу угля на 13,6%

ДТЭК перевел еще один блок Приднепровской ТЭС на уголь газовой группы

ТЭС и ТЭЦ Украины за 10 мес. уменьшили потребление угля на 21,5%

МЭРТ предлагает отметить ценовое регулирование на уголь для населения и этиловый спирт

ДТЭК намерен предоставить заводу "Свет шахтера" беспроцентную финпомощь на 300 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

"Укргазвыдобування" решило не подписывать договора с "дочкой" PGNIG на бурение за 2,9 млрд грн

СБУ предоставила поляку Станчаку необходимые разрешения для работы главой "Укртрансгаза"

Кабмин продлил госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2020г

НБУ вернул Ярославскому пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка на доработку

"Укрзализныця" получила право устанавливать рыночные тарифы на пользование грузовыми вагонами

Госгеонедр продлила спецразрешение "Укргазвыдобування" на крупнейшее месторождение компании

Кабмин утвердил увеличение в 2017г госзаймов на 13,725 млрд грн из-за недопоступления от приватизации

Администрация Трампа одобрила частичную остановку преференций в рамках GSP для Украины с отсрочкой на 120 дней

Курс биткойна может упасть до нуля - Morgan Stanley

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА