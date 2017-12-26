ДТЭК за 11 мес. нарастил закупку угля у госшахт на 17,4%

"ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2017 года увеличила закупку угля марки "Г" у госшахт Львовско-Волынского бассейна (ЛВБ) на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 668 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в ноябре-2017 поставки угля с шахт ЛВБ на станции "ДТЭК" увеличились втрое по сравнению с ноябрем прошлого года – до 73 тыс. тонн.

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В компании отметили, что ДТЭК максимально снабжает свои ТЭС украинским углем, чтобы обеспечивать стабильное производство электроэнергии с минимальным использованием импортного ресурса.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2017 года увеличили производство угля марки "Г" на 8,8% (на 1,7 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20,9 млн тонн. В ноябре-2017 добыча углей газовой группы возросла на 5,2% по сравнению с ноябрем прошлого года – до 2,1 млн тонн, а по сравнению с октябрем-2017 – на 11,3%.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.