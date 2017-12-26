НБУ вернул Ярославскому пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка на доработку

Национальный банк Украины (НБУ) вернул Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке (Киев) в связи с его некомплектностью, сообщил НБУ в соцсети Twitter.

"Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в средине декабря 2-17 года появилась информация о том, что владелец и президент группы DCH А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка. В то же время председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в НБУ. Вслед за этим замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ откажет А. Ярославскому в покупке Проминвестбанка при отсутствии согласования сделки с ВЭБом.

При этом Е.Рожкова добавила, что заявление С.Горькова только ускорило анализ пакета документов А.Ярославского.

"К пакету документов есть требования, определенные инструкцией: кроме подтверждения финансово-хозяйственного положения, бизнес-плана, репутации и прочего, в пакете необходимо иметь предварительное согласование с продавцом. Но оно отсутствует, поэтому мы так или иначе вернули бы пакет", - сказала она.

Что касается бывших претендентов на покупку Проминвестабнка - основателя MosCityGroup Павла Фукса (в РФ иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" - ИФ) и депутата Верховной Рады Максима Микитася, по словам замглавы НБУ, они больше не могут подавать документы на согласование сделки.

Как сообщалось, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 28 июля 2017 года решил отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке М.Микитасю и П.Фуксу. Нацбанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.