Экономика

14:39 26.12.2017

НБУ вернул Ярославскому пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка на доработку

НБУ вернул Ярославскому пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка на доработку

Национальный банк Украины (НБУ) вернул Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке (Киев) в связи с его некомплектностью, сообщил НБУ в соцсети Twitter.

"Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в средине декабря 2-17 года появилась информация о том, что владелец и президент группы DCH А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка. В то же время председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в НБУ. Вслед за этим замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ откажет А. Ярославскому в покупке Проминвестбанка при отсутствии согласования сделки с ВЭБом.

При этом Е.Рожкова добавила, что заявление С.Горькова только ускорило анализ пакета документов А.Ярославского.

"К пакету документов есть требования, определенные инструкцией: кроме подтверждения финансово-хозяйственного положения, бизнес-плана, репутации и прочего, в пакете необходимо иметь предварительное согласование с продавцом. Но оно отсутствует, поэтому мы так или иначе вернули бы пакет", - сказала она.

Что касается бывших претендентов на покупку Проминвестабнка - основателя MosCityGroup Павла Фукса (в РФ иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" - ИФ) и депутата Верховной Рады Максима Микитася, по словам замглавы НБУ, они больше не могут подавать документы на согласование сделки.

Как сообщалось, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 28 июля 2017 года решил отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке М.Микитасю и П.Фуксу. Нацбанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.

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