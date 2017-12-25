Китай не увидел гуманитарных последствий для КНДР от ужесточения санкций

В МИД Китая не увидели серьезных гуманитарных последствий для КНДР от ужесточения санкций.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин в ходе брифинга заявила, что странам следует "проявлять сдержанность и прикладывать реальные и конструктивные усилия для деэскалации напряженности на Корейском полуострове", сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Она отметила, что новая резолюция о санкциях, единогласно принятая Советом Безопасности ООН в конце прошлой недели и ужесточившая санкции в отношении КНДР, "не оказывает неприятные гуманитарные последствия" на северокорейцев и не затрагивает регулярную экономическую деятельность, гуманитарную помощь и деятельность дипломатических миссий в Северной Корее.

Агентство ЦТАК ранее распространило заявление северокорейского МИД, в котором говорится, что КНДР продолжит работы над совершенствованием своего ядерного оружия в целях обеспечения самозащиты. В нем подчеркивается, что Пхеньян не признает принятую против него резолюцию и рассматривает ее как враждебный акт.

Резолюция "является грубым покушением на суверенитет КНДР и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и регионе в целом", указывается в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства.

Введенные 22 декабря 2017 года СБ ООН санкции, в том числе, предусматривают, что все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН. Страны также должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания. Согласно документу, запрещаются также закупки у Северной Кореи электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Все граждане КНДР, которые работают за границей, должны будут вернуться на родину в течение двух лет. Это серьезно ограничит приток валюты в Северную Корею.

Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН.

Такие меры были приняты после того, как 28 ноября КНДР провела очередные ракетные испытания.