Китай бросил вызов второму месту Южной Кореи по импорту СПГ

Китай может занять второе место в мире по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2017 году, сместив Южную Корею на третью позицию, сообщается в декабрьском выпуске Global Gas Analytics.

Китай в октябре увеличил поставки СПГ из-за рубежа на 94% относительно того же месяца прошлого года - примерно до 3,6 млн тонн. Это максимальный объем с декабря 2016 года.

Южная Корея наращивала зарубежные закупки СПГ в течение всего года, однако в октябре импорт упал на 15%. Тем не менее, в целом за 2017 год прогнозируется увеличение показателя примерно на 12% - почти до 37,6 млн тонн.

По итогам всего текущего года КНР, как ожидается, импортирует около 38 млн тонн СПГ, что позволит ей обогнать Южную Корею и выйти на вторую позицию в мире.

По прогнозам аналитиков Interfax Energy, Таиланд в 2017 году повысит импорт СПГ на 35% - до 3,9 млн тонн, что составит почти 36% от общего объема стран Юго-Восточной Азии.

Индия может увеличить импорт СПГ по итогам текущего года примерно на 3%.