Экономика

14:54 23.12.2017

"Всеукраинская Энерго Компания" загрузит ОПЗ по давальческой схеме

"Всеукраинская Энерго Компания" загрузит ОПЗ по давальческой схеме

ООО "Всеукраинская Энерго Компания" выиграло конкурс по использованию мощностей ПАО "Одесский припортовый завод" для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях, сообщил первый заместитель главы правления завода Николай Щуриков.

"Лучшее предложение (на конкурсе, состоявшемся 8 декабря - ИФ) дала ООО "Всеукраинская Энерго Компания". Планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. Основные обязательства давальца – единоразово обеспечить до 3 млн куб.м газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб.м газа как давальческого сырья. Расчетная дата выхода на проектную мощность – 25 января", - написал Н.Щуриков на своей странице в Facebook.

По словам Н.Щурикова, помимо компании-победителя, интерес к конкурсу проявили IBE Trade Corp (США), NCTC AG (Швейцария), "Петротранс Энерджи" (Беларусь), украинские "ЭРУ ТРЕЙДИНГ", "Группа УМВБ" и "Нотокс".

Владельцем "Всеукраинской Энерго Компании" является Виталий Колесников, предприятие занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих.

Как сообщалось, при попытке запуска в конце октября – начале ноября 2017 года ОПЗ столкнулся с техническими проблемами (вышел из строя компрессор). Тогда партнером ОПЗ по давальческой переработки выступала группа "ЭРУ".

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