"Всеукраинская Энерго Компания" загрузит ОПЗ по давальческой схеме

ООО "Всеукраинская Энерго Компания" выиграло конкурс по использованию мощностей ПАО "Одесский припортовый завод" для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях, сообщил первый заместитель главы правления завода Николай Щуриков.

"Лучшее предложение (на конкурсе, состоявшемся 8 декабря - ИФ) дала ООО "Всеукраинская Энерго Компания". Планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. Основные обязательства давальца – единоразово обеспечить до 3 млн куб.м газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб.м газа как давальческого сырья. Расчетная дата выхода на проектную мощность – 25 января", - написал Н.Щуриков на своей странице в Facebook.

По словам Н.Щурикова, помимо компании-победителя, интерес к конкурсу проявили IBE Trade Corp (США), NCTC AG (Швейцария), "Петротранс Энерджи" (Беларусь), украинские "ЭРУ ТРЕЙДИНГ", "Группа УМВБ" и "Нотокс".

Владельцем "Всеукраинской Энерго Компании" является Виталий Колесников, предприятие занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих.

Как сообщалось, при попытке запуска в конце октября – начале ноября 2017 года ОПЗ столкнулся с техническими проблемами (вышел из строя компрессор). Тогда партнером ОПЗ по давальческой переработки выступала группа "ЭРУ".