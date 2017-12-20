Экономика

20:29 20.12.2017

Палата представителей США одобрила поддерживаемый Трампом проект налоговой реформы

Палата представителей США одобрила поддерживаемый Трампом проект налоговой реформы

Члены палаты представителей США в среду на повторном голосовании одобрили проект масштабной налоговой реформы.

По итогам голосования спикер палаты представителей Пол Райан объявил, что за предложение высказались 224 человека, против - 201.

Ранее во вторник проект поддержал Сенат США. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Реформа системы налогообложения была одним из его ключевых предвыборных обещаний.

Палата представителей одобрила проект еще во вторник, однако из-за процедурных проблем пришлось провести голосование еще раз.

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Интерфакс-Украина
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