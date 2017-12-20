Рост ВВП Украины в 2017 году может быть несколько ниже прогноза в 2,2% из-за урожая

Национальный банк Украины заявляет об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже 2,2% - прогноза, сделанного центробанком в октябре этого года.

"Учитывая более низкий, чем ожидалось, урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года, спад в сельском хозяйстве в IV квартале 2017 может быть более существенным, чем прогнозировалось", - поясняет НБУ в релизе в среду.

В то же время центробанк указывает, что сделанная накануне Госстатом уточненная оценка роста ВВП Украины в третьем квартале 2017 года к третьему кварталу 2016 года на уровне 2,1% соответствует октябрьской оценке НБУ.

Регулятор указывает, что основным драйвером роста ВВП ожидаемо выступал внутренний спрос.

"Значительная роль внутреннего инвестиционного и потребительского спроса в росте экономики сохранится и в дальнейшем, учитывая высокие деловые ожидания предприятий и ускорение роста реальных заработных плат", - говорится в сообщении Нацбанка.

По его мнению, в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках, что находит отражение как в динамике мировых цен на сырьевые товары, так и высоких темпах экономического роста стран - основных торговых партнеров Украины.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в третьем квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,1% по сравнению с 2,3% во втором квартале и 2,5% – в первом квартале 2017 года.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории на Донбассе, лишь под конец года улучшив его до 2%.

НБУ в июле текущего года также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, а в конце октября повысил его до 2,2%.

В минувшем году украинская экономика выросла на 2,3%. Правительство Украины в 2018 году ожидает роста ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.