Украина присоединится к конвенции Паневромед с 1 февраля 2018г

Украина присоединится к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед) с 1 февраля 2018 года, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Как отмечается в сообщении, соответствующие документы о присоединении Украины к конвенции в среду передали в депозитарий конвенции - Генеральный секретариат Совета ЕС.

"Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что диверсифицирует экспорт Украины", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Следующим шагом должно стать внесение изменений в протоколы соглашений о свободной торговли, которые Украина подписала со сторонами Пан-Евро-Мед, отмечает МЭРТ.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 ноября проголосовала за законопроект о присоединении Украины к конвенции Пан-Евро-Мед. Соответствующее решение парламент принял на заседании в среду. "За" проголосовал 231 депутат.

Как сообщается на сайте МЭРТ, доля украинского экспорта в страны-участницы конвенции Пан-Евро-Мед от общего показателя составляет 50%, из которых 40% приходится на страны Евросоюза.

Ранее МЭРТ сообщал о возможном присоединении Украины к конвенции Пан-Евро-Мед с 1 января 2018 года.