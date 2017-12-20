Преференции при госзакупках прежде всего должны распространяться на продукцию машиностроения

Перечень отечественных специализированных товаров при публичных госзакупках, на которые могут распространяться ценовые преференции с учетом "местной составляющей" должен в первую очередь включать самолеты, корабли, геликоптеры, вагоны, трамваи, сельхозтехнику, комбайны, навесное оборудование, турбины, другую продукция машиностроения и приборостроения и их составляющие, считает соавтор законопроекта "Покупай украинское, плати украинцам" народный депутат Виктор Галасюк.

"Перечень будет формировать Кабинет министров (в первом чтении принята норма, что он формирует исключения из него, т.е. товары, закупаемые исключительно по ценовым критериям – ИФ), но мы с промышленниками будем подавать свои предложения", - сообщил В.Галасюк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что документ никоим образом не ограничивает и не запрещает импорт.

"Это еще один миф, который распространяется. Это очень мягкая экономическая формула, которая привязывает ценовое преимущество к уровню локализации продукции. Тем более ко второму чтению мы предлагаем такое ценовое преимущество в 11%, в отличие от принятого в первом чтении 25%", - подчеркнул В.Галасюк.

Опровергая обвинения в том, что законопроект нарушает Соглашение о свободной торговле Украины с ЕС и соглашения ВТО, В.Галасюк отметил, что профессиональная аргументация содержится, в частности, в пояснительной записке.

"Закон должен рассматриваться в контексте ВТО и соглашения с ЕС как легитимное исключение из общих правил, в частности, как мера макрофинансовой стабилизации, которая принимается страной в условиях внешне-политической и военной агрессии, критического дефицита платежного баланса и угрозы нацбезопасности – а это допускается нормами международного права", - отметил он, добавив, что Минэкономразвития должно "брать ноги в руки" и проводить нотификацию и пояснять необходимость этого закона для Украины.

Он сообщил, что с обращениями к властям в поддержку закона выступают пять крупнейших организаций промышленников и инвесторов – Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Рада предпринимателей при Кабмине, Торгово-промышленная палата, Лига оборонных предприятий.

Исполнительный директор Нацкомитета развития промышленности народный депутат и соавтор законопроекта Анатолий Гиршфельд напомнил, что еще год назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман ставил вопрос выработки механизмов преференций украинским производителям не менее 15%, и предлагаемая "местная составляющая" фактически учитывает наработки Нацкомитета в этом вопросе.

"Часто в дискуссиях мы слышим, что этот закон нужен олигархам, и хочу уйти от этого шаблона. Прежде всего, он будет работать для малого и среднего бизнеса – это закон, который позволит развиваться украинской элементной базе, ведь компоненты детали – это малый и средний бизнес, который станет основной экономики. Ни о каких олигархах здесь речь не идет и идти не может", - подчеркнул он.

Президент Украинской Ассоциации производителей электротехники Александр Громыко, который также является акционером компании, выпускающей бытовую технику под ТМ "Saturn", сообщил, что его продукция, которая выпускается по полному циклу, сегодня проигрывает тендеры компаниям, которые завозят аналогичную технику, в том числе контрабандно.

"Госкомпании фактически каждый день закупают обогреватели, печки, кондиционеры, тепловентиляторы, чайники, которые мы тоже производим в Украине, и мы проигрываем не только импортерам, а серым импортерам, которые завозят контрабандно эти обогреватели - с разницей в какие-то 3 грн. Поэтому 11% - совсем небольшая поддержка", - считает он.

В.Галасюк предположил, что в целом законопроект может быть принят Верховной Радой весной 2018 года.

"Но не просто законопроект, а в пакете с другими смелыми промышленными инициативами – индустриальные парки во втором чтении, настаиваем на выполнении закона и создания экспортно-кредитного агентства (хотя МЭРТ на сегодня фактически сорвало реализацию закона – т.е. речь идет о комплексном подходе)", - отметил соавтор законопроекта.

Как сообщалось, парламент принял за основу законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который, в частности, предполагает введение удельного веса "местной составляющей" не ниже 20% в тендерном предложении на участие в публичных госзакупках. "За" принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 241 народный депутат.