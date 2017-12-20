Подписание финального соглашения с ЕИБ о кредитовании строительства харьковского метро состоится до Нового года

Финальное соглашение о поддержке Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) соглашение о поддержке проекта "Продление метрополитена в Харькове", предусматривающее выделение кредита в сумме EUR160 млн, состоится до Нового года, сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

"Что касается подписания финального соглашения с Европейским инвестиционным банком, это произойдет буквально в ближайшие дни", - сказал Г.Кернес журналистам в среду.

По его словам, уже создан реестр объектов недвижимости, попадающих в зону строительства станций метро "Державинская" и "Одесская", а также благоустройства прилегающей территории.

"Мы будем отселять (тех, кто живет в этих домах – ИФ) в рамках действующего законодательства для нужд города. Средства уже заложены в бюджете для выкупа этих объектов недвижимости… Мы будем разговаривать: можем сделать обмен, можем сделать выкуп… Если мы найдем понимание друг у друга, это будут гладкие сделки. Если мы не найдем понимания друг с другом – будут судебные споры. Мы будем подавать в суд в интересах города", - сказал Г.Кернес.

Он также уточнил, что в реестре – более 200 объектов.

По словам Г.Кернеса, станция метро "Державинская" будет сдана не раньше, чем через 2 года.

Как сообщалось, 19 декабря Г.Кернес и директор представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер во вторник подписали соглашение о поддержке проекта "Продление метрополитена в Харькове", также предусматривающее выделение EUR160 млн.

25 декабря 2014 года Харьковский горсовет принял решение о создании группы управления инвестпроектом "Продление третьей линии метрополитена в Харькове", который предполагалось реализовывать совместно с ЕБРР.

21 декабря 2016 года Харьковский горсовет поддержал участие коммунального предприятия (КП) "Харьковский метрополитен" в инвестиционном проекте "Продление третьей линии метрополитена в Харькове" и дал согласие на получение займа ЕБРР и ЕИБ, привлеченных государством для реализации этого проекта, на сумму EUR320 млн.

Проект предусматривает продление третьей линии метрополитена на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро – "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 85 единиц подвижного состава.

11 декабря руководители ЕБРР, ЕИБ при участии Президента Украины Петра Порошенко подписали Соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена.

Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2514 м) – с помощью туннелепроходческого комплекса.

Строительство затронет 45 домов, из которых 3 многоэтажных, с 247 зарегистрированными жителями, и несколько коммерческих объектов.