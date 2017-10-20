Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,18% - до 1235,04 пункта, индекс ПФТС просел на 0,04% - до 298,22 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,85 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 457,2 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,85%), "Центрэнерго" (+0,06%) и "Мотор Сичи" (+0,03%).

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,76%) и "Донбассэнерго" (-0,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,1%) и "Центрэнерго" (-0,12%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв вырос на 1% - до 497,14 пункта при объеме торгов 2,9 млн злотых (21,3 млн грн).

Среди индексных акций дорожали бумаги "Кернела" (+4,35%), "Агротона" (+1%) и "Астарты" (+0,39%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Овостара" (-1,79%), агрохолдинга ИМК (-1,71%) и "Милкиленда" (-0,66%).