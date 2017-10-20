Доллар растет к евро и иене на новостях из США

Курс американского доллара в пятницу растет к большинству мировых валют благодаря утверждению бюджета США Сенатом и ожиданиям решения о том, кто станет новым главой Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс евро к доллару США снизился к 15:40 кв до $1,1813 по сравнению с $1,1852 на закрытие торгов в четверг.

Стоимость американской валюты относительно иены повысилась до 113,24 иены против 112,54 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара евро/иена торгуется на уровне 133,77 иены против 133,39 иены накануне.

Одобрение Сенатом бюджета на следующий год вызвало у трейдеров оптимизм в отношении того, что республиканцы смогут осуществить обещанную налоговую реформу, которая окажет позитивное влияние на бизнес.

Кроме того, поддержку доллару оказывают слухи о том, что предпочтительными кандидатами на должность председателя Федрезерва являются член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор. Причем если Дж.Пауэлл обычно выступает за мягкую денежно-кредитную политику, то Дж.Тейлор является "ястребом", неоднократно высказывавшимся о необходимости повысить базовую процентную ставку в США.

Фунт стерлингов растет на 0,2% к доллару и на 0,5% к евро после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что ее страна в полной мере выполнит свои финансовые обязательства перед ЕС. Рынок счел такие слова сигналом о возможном смягчении противоречий между сторонами, участвующими в переговорах по Brexit.