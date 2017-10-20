Экономика

17:35 20.10.2017

Украина к 20 октября намолотила почти 48 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина к 20 октября намолотила почти 48 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 20 октября намолотила 47,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 12,1 млн га при средней урожайности 39,5 ц/га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно информации, гречиха собрана на площади 164 тыс. га, намолочено 183 тыс. тонн, просо – на площади 55 тыс. га, намолочено 79 тыс. тонн, кукуруза - на 2,1 млн га, намолочено 9,7 млн тонн.

Подсолнечника намолочено 10,5 млн тонн с площади 5,4 млн га, сои – 2,4 млн тонн с площади 1,3 млн га, сахарной свеклы собрано 6,1 млн тонн с 142 тыс. га.

По состоянию на 20 октября в Украине засеяно 6,4 млн га озимых зерновых из прогнозируемых 7,2 млн га. В том числе пшеница, при прогнозе 6,1 млн га, засеяна на 5,6 млн га, рожь - 161 тыс. га (прогноз - 161 тыс. га), ячмень - 672 тыс. га (прогноз 926 тыс. га).

Сев рапса осуществлен на 838 тыс. га или 108% к прогнозу (777 тыс. га).

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, урожай зерновых в Украине в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 60,2–63 млн тонн.

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