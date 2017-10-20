МБРР выпустил дисконтные облигации на 200 млн грн

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 12 октября выпустил дисконтные облигации на 200 млн грн, сообщается на веб-сайте Люксембургской фондовой биржи.

Ценные бумаги номинированы в гривне, однако расчеты проходят в долларах США.

Цена выпуска облигаций была установлена на уровне 83% номинала. Соответственно банк привлек 166 млн грн или $6 млн 247,647 тыс. исходя из расчетного курса 26,57 грн/$1.

Срок их обращения - до 4 октября 2019 года.

Организатором выпуска выступил JP Morgan.

Облигации включены в листинг Люксембургской фондовой биржи.

Ранее, 2 августа, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил облигации на $10 млн, выплаты по которым привязаны к средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке. Срок обращения ценных бумаг – до 2 августа 2018 года.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник ЕБРР Антон Усов, это был пробный выпуск. Не исключено, что в будущем банк проведет новые размещения.

МБРР входит в группу Всемирного банка.