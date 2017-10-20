Украина за 9 мес. увеличила производство электроэнергии на 2,1%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-сентябре 2017 года увеличилось на 2,1% (на 2 млрд 312,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 113 млрд 626,5 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за девять месяцев нарастили выработку электроэнергии на 11,5% – до 64 млрд 165,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 26 млрд 103,3 млн кВт-ч (+27,7% к январю-сентябрю 2016-го), Южно-Украинской – 12 млрд 263,5 млн кВт-ч (+0,1%), Ривненской – 14 млрд 657,1 млн кВт-ч (+11,8%), Хмельницкой – 11,142 млрд кВт-ч (-4,9%).

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Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 12,1% – до 39 млрд 282,9 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС уменьшили производство 13,2% – до 31,985 млрд кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 7,1%, до 7 млрд 297,9 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-сентябре-2017 увеличили производство на 12% – до 7 млрд 629,3 млн кВт-ч, тогда как блок-станции сократили выработку на 2,9% – до 1,104 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период возросло на 25,6% – до 1 млрд 444,4 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56,47% (в январе-сентябре 2016 года – 51,68%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 34,57% (40,15%), ГЭС и ГАЭС – 6,71% (6,12%), блок-станций – 0,97% (1,02%), альтернативных источников – 1,27% (1,03%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в сентябре 2017 года увеличилось на 0,8% (на 87,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 11,464 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за девять месяцев 2017 года сократился на 5,5% (на 816 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 14 млн 57,5 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2016 году сократилось на 1,8% (на 2,848 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 154 млрд 817,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 80,950 млрд кВт-ч (-7,6%), ГК ТЭС – 49 млрд 902,3 млн кВт-ч (+1%), ТЭЦ – 6 млрд 709,3 млн кВт-ч (+10,4%), ГЭС и ГАЭС – 9 млрд 118,8 млн кВт-ч (+33,9%), коммунальные ТЭЦ и блок-станции – 6 млрд 576,8 млн кВт-ч (+6,5%), ВЭС, СЭС и биомасса – до 1,560 млрд кВт-ч (-2%).