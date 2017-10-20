Экономика

15:52 20.10.2017

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против ЦАР с запретом на продажу оружия

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против Центральной Африканской Республики (ЦАР), которые бы предусматривали, в том числе, запрет на продажу оружия.

Согласно распоряжению №745 от 18 октября, решение принято с целью имплементации Украиной соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении ЦАР.

Санкции предусматривают применение запрета на поставки оружия, боеприпасов, военной техники, полувоенного снаряжения, а также запрет предоставления учебной, технической, финансовой помощи, связанной с военной деятельностью.

Согласно распоряжению №744 от 18 октября, Кабмин также предлагает СНБО ввести запрет на въезд и транзит через территорию Украины и блокирование активов 11 гражданам ЦАР. Среди них - генеральный директор Чрезвычайного комитета защиты демократических достижений и министру безопасности ЦАР Нурредин Адам (Nourredine Adam), бывший президент Франсуа Бозизе (François Bozizé), руководитель Господней армии сопротивления (Lord's Resistance Army) Джозеф Кони и его сыновья Али и Салим.

В прилагаемом к тексту распоряжения сообщении говорится, что предложения правительства по санкциям должны быть одобрены СНБО, введены в действие указом президента Украины и утверждены постановлением Верховной Рады.

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