Экономика

13:48 20.10.2017

Спотовые цены на уран подросли за неделю на 0,25%

Спотовые цены на уран подросли за неделю на 0,25%.

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 16 октября недели стоил $20,35 за фунт, по итогам завершившейся 9 октября недели цена была на отметке $20,3 за фунт.

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.

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