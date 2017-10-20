Спотовые цены на уран подросли за неделю на 0,25%

Спотовые цены на уран подросли за неделю на 0,25%.

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 16 октября недели стоил $20,35 за фунт, по итогам завершившейся 9 октября недели цена была на отметке $20,3 за фунт.

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.