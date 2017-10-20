Экономика

13:46 20.10.2017

ПФТС выставит на "голландский" аукцион ценные бумаги трех эмитентов

ПФТС выставит на "голландский" аукцион ценные бумаги трех эмитентов

Фондовая площадка ПФТС (Киев) 26 октября проведет аукцион по технологии снижения цены, так называемый "голландский аукцион", где будут выставлены на продажу ценные бумаги трех эмитентов, сообщается на веб-сайте биржи.

На торги, в частности, выставлены 192,7 тыс. акций фондовой биржи "Перспектива" (Киев), 9,725 тыс. акций финансовой компании "Современные кредитные технологии" и 18,558 тыс. облигаций компании "Эльба" (Киевская обл.).

Начальная цена пакета акций биржи установлена на уровне 350 тыс. грн, финансовой компании – 550 тыс. грн, облигаций – 0,9 млн грн.

Имя продавца в сообщении не уточняется.

Согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий пакет акций финкомпании "Современные кредитные технологии" по состоянию на 30 июня 2017 года принадлежал корпоративному негосударственному пенсионному фонду Национального банка Украины (КНПФ НБУ). Фонд также владел 36,6% акций эмитента облигаций – ПАО "Эльба".

АО "Фондовая биржа ПФТС", основанное в 1996 году, - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.

"Московская биржа" (МБ, РФ) в начале февраля 2016 года закрыла сделку по продаже 50,02% акций биржи ПФТС и полностью вышла из ее капитала. Покупателем доли МБ выступили три кипрские компании – "Болайн лтд", "Парлана лтд" и "Крукстон лимитед". Стороны сделки не раскрывают, кто является бенефициарием указанных компаний.

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