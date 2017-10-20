Экономика

12:52 20.10.2017

DCH сменила руководство СК "Инго Украина" после покупки компании

DCH сменила руководство СК "Инго Украина" после покупки компании

 Группа DCH Александра Ярославского, недавно получившая разрешение АМКУ на увеличение своей доли в ЧАО "Акционерная страховая компания "Инго Украина" с 25% почти до 100%, полностью сменила набсовет и ревкомиссию ЧАО.

Согласно информации "АСК "Инго Украина" в системе раскрытия НКЦБФР, состав набсовета был расширен с трех человек до пяти, а ревкомисии – с одного человека до двух.

В Набсовет ЧАО вошли Константин Петровский, Артем Александров и Яна Малыш, последние 5 лет работавшие в ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", а также руководитель департамента корпоративных прав ООО "КУА "Смарт Сиситем АМ" Александр Чорный и один из руководителей ООО "КУА "Геритидж Инвестмент Менеджмент" Андрей Фоменко.

Новая ревизионная комиссия была сформирована из Алексея Засимова, также работающего в "Девелопмент Констракшн Холдинг", и Алены Морозовой, имеющей опыт работы в ООО "Бейкер Тилли Украина", ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК" и ООО "Серединецкое".

Как сообщалось, DCH в мае 2017 года завершила закрытие сделки по покупке 25% акций СК "ИНГО Украина". В начале июля А.Ярославский заявил о покупке 100% акций СК "ИНГО Украина".

СК "ИНГО Украина" работает на рынке 23 года. До июля 2015 года принадлежала крупному российскому страховщику "Ингосстрах", подконтрольному известному российскому бизнесмену Олегу Дерипаске с 38,5% участием международной страховой группы Generali.

"ИНГО Украина" имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам и представлена 25 филиалами со штатом около 500 сотрудников.

Консолидированный чистый доход СК "ИНГО Украина" в 2016 году вырос на 70,8% - до 27,56 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 24,1% - до 51,22 млн грн. Ее собственный капитал на начало этого года составлял 612,9 млн грн, страховые резервы - 678,21 млн грн.

Компания в минувшем году увеличила сбор страховых премий на 17,9% - до 903,45 млн грн, сократив выплату страховых возмещений на 18,7% - до 368,36 млн грн.

"ИНГО Украина" указывала, что по размеру страховых резервов в 2016 году она была лидером на украинском рынке, по объему активов и собственного капитала занимала третье место, по размеру выплат - пятое, а по сбору премий - седьмое.

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ "Караван".

Последним крупным приобретением А.Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года. Помимо того А.Ярославский в середине мая этого года сообщил о возможности покупки у российского Внешэкономбанка (ВЭБ) его украинской "дочки" - Проминвестбанка (ПИБ, Киев), 13-го по размерам активов на украинском рынке.

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