DCH сменила руководство СК "Инго Украина" после покупки компании

Группа DCH Александра Ярославского, недавно получившая разрешение АМКУ на увеличение своей доли в ЧАО "Акционерная страховая компания "Инго Украина" с 25% почти до 100%, полностью сменила набсовет и ревкомиссию ЧАО.

Согласно информации "АСК "Инго Украина" в системе раскрытия НКЦБФР, состав набсовета был расширен с трех человек до пяти, а ревкомисии – с одного человека до двух.

В Набсовет ЧАО вошли Константин Петровский, Артем Александров и Яна Малыш, последние 5 лет работавшие в ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", а также руководитель департамента корпоративных прав ООО "КУА "Смарт Сиситем АМ" Александр Чорный и один из руководителей ООО "КУА "Геритидж Инвестмент Менеджмент" Андрей Фоменко.

Новая ревизионная комиссия была сформирована из Алексея Засимова, также работающего в "Девелопмент Констракшн Холдинг", и Алены Морозовой, имеющей опыт работы в ООО "Бейкер Тилли Украина", ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК" и ООО "Серединецкое".

Как сообщалось, DCH в мае 2017 года завершила закрытие сделки по покупке 25% акций СК "ИНГО Украина". В начале июля А.Ярославский заявил о покупке 100% акций СК "ИНГО Украина".

СК "ИНГО Украина" работает на рынке 23 года. До июля 2015 года принадлежала крупному российскому страховщику "Ингосстрах", подконтрольному известному российскому бизнесмену Олегу Дерипаске с 38,5% участием международной страховой группы Generali.

"ИНГО Украина" имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам и представлена 25 филиалами со штатом около 500 сотрудников.

Консолидированный чистый доход СК "ИНГО Украина" в 2016 году вырос на 70,8% - до 27,56 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 24,1% - до 51,22 млн грн. Ее собственный капитал на начало этого года составлял 612,9 млн грн, страховые резервы - 678,21 млн грн.

Компания в минувшем году увеличила сбор страховых премий на 17,9% - до 903,45 млн грн, сократив выплату страховых возмещений на 18,7% - до 368,36 млн грн.

"ИНГО Украина" указывала, что по размеру страховых резервов в 2016 году она была лидером на украинском рынке, по объему активов и собственного капитала занимала третье место, по размеру выплат - пятое, а по сбору премий - седьмое.

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ "Караван".

Последним крупным приобретением А.Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года. Помимо того А.Ярославский в середине мая этого года сообщил о возможности покупки у российского Внешэкономбанка (ВЭБ) его украинской "дочки" - Проминвестбанка (ПИБ, Киев), 13-го по размерам активов на украинском рынке.