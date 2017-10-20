Европа запретила авиастроительным компаниям использовать материалы Kobe Steel

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) настоятельно рекомендовало аэрокосмическим концернам отказаться от использования продукции японской Kobe Steel, включая сталь, алюминий и медь, поскольку ранее в октябре компания призналась в подделке сертификатов качества, сообщает CNN.

Между тем японские автомобилестроительные компании - Toyota Motor Corp., Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. - в четверг назвали алюминиевые листы и другие материалы Kobe Steel надежными и безопасными, пишет Japan Times.

В пятницу японские власти провели обыски в офисах и на предприятиях Kobe Steel в рамках расследования о фальсификации документов, передает NHK. Помимо целого ряда японских регуляторов, собственные расследования проводят практически все крупные клиенты скандальной компании, в число которых входят ведущие мировые производители автомобилей, самолетов и различных компонентов.

Точные масштабы проблемы до сих пор неясны: Kobe Steel не опубликовала полный список клиентов, которым поставлялись металлы с поддельными сертификатами. По данным японских СМИ, которые ссылаются на сотрудников компании, документы фальсифицировались не менее 10 лет, а, возможно, намного дольше.

При этом подтасовки данных и подделка сертификатов продолжались и после того, как власти обнаружили нарушения в ходе проверки в августе, пишет Nikkei.

Акции Kobe Steel на Токийской фондовой бирже в пятницу подешевели на 1,6%.

Kobe Steel - третья по величине сталелитейная компания Японии, на долю алюминия и меди приходится около 20% ее выручки.