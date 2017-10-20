Экономика

12:33 20.10.2017

Глава совета директоров BP Сванберг намерен уйти в отставку,

Глава совета директоров BP Сванберг намерен уйти в отставку,

Председатель совета директоров британской BP Карл Хендрик Сванберг, возглавлявший нефтекомпанию с 2010 года, уведомил совет о намерении покинуть свой пост.

Как говорится в сообщении компании, 65-летний К.Х.Сванберг примет участие в ежегодном собрании акционеров BP в мае 2018 года в качестве главы совета директоров и останется на своем посту до тех пор, пока не будет найден его преемник.

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Независимый директор Ян Дэвис возглавит процесс поиска и назначения нового главы совета директоров BP.

К.Х.Сванберг пришел в совет директоров BP 1 сентября 2009 года и стал его председателем 1 января 2010 года, отмечается в пресс-релизе компании.

Акции BP на торгах в четверг подорожали на 0,8%.

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