Европейские фондовые индексы растут в пятницу на корпоративных новостях

Большинство фондовых рынков Западной Европы растет в пятницу, исключение составляет испанский индикатор, слабо снижающийся в ожидании дальнейшего развития ситуации вокруг Каталонии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил в ходе торгов 0,1%, составив 389,47 пункта.

Британский FTSE 100 и французский CAC 40 увеличились на 0,1%, германский DAX - на 0,2%, испанский IBEX теряет менее 0,1%.

В четверг глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании. В своем письме в четверг он подтвердил приостановку вступления в силу декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить независимость Каталонии от Испании, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу.

После этого правительство Испании распространило заявление, в котором говорится, что совет министров Испании в субботу соберется для применения 155-й статьи конституции Испании, лишающей власти Каталонии полномочий.

Акции испанских банков Caixabank и Banco de Sabadell подешевели в ходе торгов в пятницу соответственно на 0,4% и 1,3%.

Внимание рынка направлено на отчетность европейских компаний за третий квартал 2017 года.

Бумаги Volvo подорожали в ходе торгов на 6,8%. Шведский концерн, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил операционную прибыль в третьем квартале 2017 года на 45% - больше, чем рассчитывал рынок.

Стоимость акций Ericsson подскочила на 3%. Шведский производитель сетевого оборудования зафиксировал более существенный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2017 года на фоне увеличения расходов на реструктуризацию, однако заявил, что "видит воодушевляющие признаки улучшения показателей".

Капитализация InterContinental Hotels Group уменьшилась на 0,4%, несмотря на то, что британская сеть отелей выразила уверенность в перспективах своего бизнеса на период до конца 2017 года.

Цена акций Acacia Mining Plc рухнула на 5%. Африканская "дочка" Barrick Gold, объявившая накануне о планах формирования нового партнерства с властями Танзании, в пятницу опубликовала отчетность за минувший квартал.

В отчете компании отмечается, что ее бизнес остается гибким, несмотря на конфликт с властями Танзании. Выручка Acacia в третьем квартале снизилась на 40% - до $171 млн, запрет Танзании на экспорт металлургических концентратов из страны стоил компании порядка $90 млн.