Экономика

12:06 20.10.2017

Кабмин согласовал улучшение условий двух кредитов Укрэксимбанка для "Нафтогаза"

Кабмин согласовал улучшение условий двух кредитов Укрэксимбанка для "Нафтогаза"

 Кабинет министров Украины согласовал продление действия и улучшение условий двух кредитов, предоставленных Укрэксимбанком в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в июле-октябре 2008 года.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №745-р от 18 октября 2017 года.

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Как отмечают в пресс-службе правительства, изменения предусматривают уменьшение процентной ставки, коэффициента обеспечения.

"Кроме того, распоряжением согласовано предоставление НАК "Нафтогаз Украины" в обеспечение по кредитным договорам товара в обороте – природного газа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, принятие распоряжения №745-р создаст условия для рефинснасирования "Нафтогазом" в Укрэксимбанке задолженности перед "Газпромом" (по кредиту от 2012 года).

Как сообщалось, в апреле "Нафтогаз Украины" и Укрэксимбанк договорились снизить процентную ставку по некоторым кредитным договорам с 10,5% до 9,9% годовых.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру активов (153,364 млрд грн) он занимал третье место среди 100 действовавших в стране банков.

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