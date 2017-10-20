Экономика

12:06 20.10.2017

Убыток Ericsson в III квартале превзошел прогнозы, но компания видит позитивные сигналы

Шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель сетевого оборудования, зафиксировала более существенный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2017 года из-за увеличения расходов на реструктуризацию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил 4,45 млрд шведских крон ($547,5 млн) по сравнению с убытком в 233 млн крон годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что убыток Ericsson будет на уровне 1,35 млрд крон.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 6,4% - до 47,8 млрд крон.

Ранее в этом году Ericsson сообщила, что ускорит сокращение расходов, чтобы поддержать финансовые показатели на фоне ослабления продаж сетевого оборудования. В общей сложности компания нацелена на сокращение расходов на 10 млрд шведских крон к середине 2018 года.

Расходы на реструктуризацию в минувшем квартале составили 2,8 млрд крон, число сотрудников компании за этот период сократилось на 3 тыс., говорится в сообщении Ericsson. В четвертом квартале компания планирует ускорить реализацию мер по увеличению производительности операций.

"Рыночные условия остаются сложными, - отмечается в сообщении Ericsson. - Мы продолжаем реализацию нашей стратегии. Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, мы начинаем видеть некоторые воодушевляющие признаки улучшения показателей".

Акции Ericsson на торгах в Стокгольме в пятницу подорожали на 3%.

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