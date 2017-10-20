МЭРТ выступает против продления моратория на проверки в 2018 году – Нефедов

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выступает за отмену моратория на проверки в 2018 году, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы поддерживаем, что мораторий на проверки не должен быть продлен на следующий год. Ожидаем, что реформа контроля будет двигаться активно и в следующем году улучшится ситуация с проверками. В том числе – заработает интегрированная база проверок", – сообщил он в ходе "круглого стола" IT Future Talks в Киеве.

Он также уточнил, что проверки будут переведены на рисково ориентированный KPI. Благодаря этому бизнес получит открытую информацию о том, кто приходит с проверкой и каковы ее результаты.

"Сейчас эта информация в тумане", - добавил М.Нефедов.

Как сообщалось, в Украине с осени 2014 года действует введенный правительством мораторий на проверки деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности, кроме проверок Госфининспекций и Государственной фискальной службы (ГФС). Проверки могут осуществляться только по разрешению правительства или просьбе самой компании.

В 2016 году Верховная Рада продлила действие моратория на плановые проверки бизнеса до 31 декабря 2017 года.