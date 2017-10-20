Кабмин утвердил порядок ведения и предоставления информации из демографического реестра

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного демографического реестра и предоставления из него информации.

Согласно постановлению №784 от 18 октября, правительство поручило Государственной миграционной службе как распорядителю Реестра принять меры для обеспечения его администрирования, в том числе технического и программно-технологического сопровождения базы данных, обслуживания специального оборудования главного и резервного вычислительных центров Реестра, технической поддержки специального программного обеспечения, информационной и технической поддержки и информационного обеспечения уполномоченных субъектов Реестра.

Кабмин установил, что предельный норматив рентабельности услуг по администрированию Реестра не превышает 10%.