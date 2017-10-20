Volvo AB увеличил прибыль на 45% в III квартале, улучшил прогноз для рынка

Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил операционную прибыль в третьем квартале 2017 года на 45% - больше, чем рассчитывал рынок.

На фоне сильного спроса на тяжелые грузовики в Северной Америке и высоких продаж строительного и горного оборудования в Китае компания повысила прогнозы продаж на 2017 год в целом. Кроме того, Volvo прогнозирует дальнейшее сильное восстановление спроса на коммерческие автомобили в Северной Америке в 2018 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная операционная прибыль в июле-сентябре подскочила до 7,02 млрд шведских крон ($862 млн) с 4,85 млрд крон за те же три месяца 2016 года. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 6,2 млрд крон.

Нетто-выручка Volvo подскочила на 12% - до 77,2 млрд крон (прогноз - 74,75 млрд крон), рост без учета колебаний валютных курсов составил 16%.

Чистая прибыль в минувшем квартале составила 5,47 млрд крон против 2,59 млрд крон годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне 4,47 млрд крон.

Скорректированная рентабельность продаж грузовых автомобилей в прошедшем квартале выросла с 8,2% до 8,6%, отмечается в пресс-релизе. Рентабельность компании в целом по операционной прибыли поднялась с 6,8% до 9,6%.

Объем заказов грузовиков увеличился на 32%, строительного оборудования - на 45%.

В 2018 году Volvo ожидает роста продаж тяжелых грузовых автомобилей в Северной Америке до 260 тыс. единиц.

Акции Volvo на торгах в пятницу подорожали на 7,2%.