Экономика

09:54 20.10.2017

Alphabet возглавила новый раунд финансирования Lyft в размере $1 млрд

Alphabet возглавила новый раунд финансирования Lyft в размере $1 млрд

Lyft Inc., основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси, привлекла $1 млрд в рамках очередного раунда финансирования, который возглавило инвестиционное подразделение Alphabet Inc. - CapitalG.

Как говорится в заявлении Lyft, оценка компании с учетом полученного финансирования составляет порядка $11 млрд.

В соответствие с условиями сделки, Дэвид Лауи, являющийся партнером CapitalG, войдет в совет директоров Lyft.

Размер инвестиций собственно CapitalG в Lyft не известен, неясно также, сколько других инвесторов приняло участие в раунде финансирования компании, пишет газета The Wall Street Journal. Традиционно инвестиции CapitalG составляют от $50 млн до $100 млн.

"2017 год стал очень важным для Lyft. Ранее в этом месяце была зафиксирована 50-миллионная поездка с Lyft, и наш сервис теперь доступен 95% населения США против 54% в начале этого года", - отмечается в сообщении Lyft.

Lyft, работающая исключительно в США, наращивает долю рынка, в то время как Uber испытывает серьезные трудности.

Uber рассчитывает на инвестиции японской SoftBank, однако сделка неоднократно откладывалась.

Alphabet, вложившая средства в Uber в 2013 году, является одним из крупнейших акционеров компании. Тем не менее, отношения между двумя компания серьезно осложнились в последние годы: Alphabet обвинила бывшего топ-менеджера Uber в краже ее технологий в сфере беспилотных автомобилей.

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