Рассмотрение апелляции на меру пресечения директора "Укргазвыдобутку" перенесли из-за самоотвода судьи

Назначенное на четверг рассмотрение апелляционной жалобы на избранную Харьковским райсудом меру пресечения директору ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадиму Мохову, не состоялось.

"Рассмотрение жалобы перенесли на понедельник, 23 октября", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе апелляционного суда Харьковской области.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, причиной переноса заседания стал самоотвод одного из судей.

Как сообщалось, В.Мохов был задержан вечером 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО, было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно.

По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуре утверждают также, что объявление подозрения и задержание В.Мохова происходило в соответствии с законодательством.

Вместе с тем, адвокат В.Мохова Олег Головков утверждает, что задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм.

"Я, как адвокат Вадима Мохова, в телефонном режиме договорился, что он прибудет в г.Мерефу на встречу со следователем (Харьковского отдела Нацполиции – ИФ) для допроса в качестве свидетеля. Но по прибытии в райотдел полиции его задержали как лицо, уклоняющееся от следствия, и лишь потом сообщили о подозрении... Следователь обратился с ходатайством о задержании моего подзащитного как лица, скрывающегося от органов следствия, хотя это не соответствует действительности. Вадим Мохов все время сотрудничал со следствием, продолжал выполнять функции директора УГВ, не менял место жительства и работу, был доступен по всем видам связи", - рассказал О.Головков агентству "Интерфакс-Украина".

Поздно ночью 6 октября Харьковский райсуд Харьковской области по ходатайству прокуратуры определил меру пресечения В.Мохову в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн грн. После внесения залога Смарт-холдингом, в структуру которого входит УГВ, В.Мохов вышел на свободу.

Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения было обжаловано обеими сторонами.