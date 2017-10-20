Рынки акций Европы снизились в четверг на новостях из Испании

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг на фоне возросшей политической напряженности в Испании, а также ряда слабых корпоративных отчетов, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,6% - до 389,11 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,3%, французский CAC 40 - также 0,3%, германский DAX - 0,4%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 снизился на 0,5%.

Испанский индикатор IBEX 35 ушел вниз на 0,7%.

Как сообщалось, глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании. В письме Мадриду он сообщил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.

В ответ правительство Испании сообщило, что в субботу соберется для применения 155-й статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий.

Эксперты отмечают, что такая жесткая мера, скорее всего, только подогреет протестные настроения в регионе, добивающемся независимости.

Акции испанских Banco de Sabadell и Bankia подешевели по итогам торгов на 1,7% и 0,8%.

"Испания активирует статью 155 в выходные, и в дальнейшем этот шаг будет рассматриваться парламентом страны, - отмечает аналитик IG Крис Бьючэмп. - Эта новость потрясла рынки, демонстрировавшие ленивый рост".

Негативным фактором для европейских рынков в четверг стали слабые статданные из Великобритании.

Как сообщалось, объем розничных продаж в Великобритании в сентябре сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,1% и повышение второго на 2,1%.

В третьем квартале рост продаж составил 1,5%, что является худшим квартальным показателем с 2013 года.

Акции Unilever Plc, одного из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, подешевели на 5,5%. Компания отчиталась о замедлении роста продаж в третьем квартале до 2,6% с 3,2% в аналогичном квартале прошлого года, тогда как эксперты в среднем ожидали ускорения роста до 3,9%.

Цена бумаг производителя продуктов питания Nestle понизилась на 1%. Швейцарская компания увеличила выручку на 2,6% в январе-сентябре в органическом выражении (без учета валютных колебаний и покупки новых активов) по сравнению с прошлогодним показателем.

По прогнозам компании, годовой органический рост продаж будет соответствовать показателю за 9 месяцев, тогда как в минувшем году продажи выросли на 3,2%.

Котировки бумаг французского рекламного концерна Publicis Groupe уменьшились на 6,6%. Выручка компании в минувшем квартале выросла на 1,2% вместо ожидавшегося экспертами повышения на 1,8%.

Капитализация оператора Лондонской биржи London Stock Exchange Group Plc опустилась на 1,1%. Компания сообщила о росте квартальной прибыли на 17% и выручки на 18%, а также о том, что ее глава Хавьер Роле уйдет в отставку в конце 2018 года.

За 8 лет, что Х.Роле руководит биржевым оператором, капитализация компании подскочила с 800 млн фунтов стерлингов до 14 млрд фунтов.

Бумаги производителя алкогольных напитков Pernod Ricard подорожали на 3,4%. Французская компания отчиталась о росте выручки в первом финквартале на 2% и подтвердила прогноз прибыли на текущий год.