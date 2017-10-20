Доллар США подорожал до максимума в октябре после утверждения бюджета Сенатом

Курс американского доллара в пятницу достиг октябрьского максимума после снижения днем ранее. Позитивное влияние на американскую нацвалюту оказало утверждение Сенатом проекта бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает Dow Jones.

Это повысило надежды на то, что республиканцы смогут провести налоговую реформу, которая окажет позитивное влияние на бизнес. Провал предыдущих законодательных инициатив, особенно в отношении реформы системы здравоохранения, вызвал сомнения в способности президента США Дональда Трампа и его коллег-республиканцев в Конгрессе осуществить свои планы.

Евро подешевел на 0,36% - до $1,181, однако укрепился относительно японской нацвалюты на 0,25% - до 133,7 иены. Стоимость доллара увеличилась на 0,6% - до 113,22 иены.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,36%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,38%.

Как заявил главный рыночный аналитик AxiTrader Грек Маккена, что касается роста доллара, то "это все только из-за оптимизма, что налоговая реформа Трампа сможет добавить импульса подъему экономики США".

"На данный момент доллар не является объектом самого пристального внимания, но, несомненно, он тотчас же окажется в свете прожекторов, когда президент Дональд Трамп озвучит имя своего кандидата на должность главы Федрезерва. До ближайшего заседания ФРС еще почти 2 недели, и в любом случае, оно будет иметь проходной характер", - заявлял ранее главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Его слова оправдались после того, как в четверг в СМИ появилось сообщение, что президент выбрал предпочтительным претендентом на должность следующего главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сейчас является членом совета управляющих американского ЦБ. После публикации этих новостей негативное давление на доллар усилилось, поскольку Дж.Пауэлл считается "голубем".

Действующий срок Джанет Йеллен на посту главы Федрезерва истекает в начале февраля. Помимо ее кандидатуры и Дж.Пауэлла на должность следующего председателя ЦБ рассматриваются бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, а также глава Национального экономического совета США Гэри Кон.