Экономика

18:48 19.10.2017

ЕБРР выпустил облигации на $10 млн с привязкой к курсу гривни

ЕБРР выпустил облигации на $10 млн с привязкой к курсу гривни

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил облигации на $10 млн, выплаты по которым привязаны к средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке.

Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, курс гривни по состоянию на 1 августа, за день до даты выпуска облигаций, составлял 25,8575 грн/$1. Соответственно начальная сумма выпуска эквивалентна 258,575 млн грн.

Срок обращения ценных бумаг – до 2 августа 2018 года.

Процентный доход начисляется и выплачивается вместе с погашением по ставке 9,5% годовых.

В то же время, сумма выплаты в счет погашения облигаций и начисленный процентный доход будут индексироваться на средневзвешенный курс гривни, сложившийся на межбанковском валютном рынке за день до даты погашения.

Организатором выпуска выступило лондонское подразделение ING Bank N.V.

Облигации 2 августа 2017 года включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE).

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности Банка в стране в 1993 году его совокупные обязательства составили почти 12,2 млрд евро в рамках 377 проектов.

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