Экономика

18:28 19.10.2017

Создание пан-восточно-европейской платформы для ИТ поможет развить в Украине внутренний ИТ-рынок - Нефедов

Создание пан-восточно-европейской платформы для ИТ поможет развить в Украине внутренний ИТ-рынок - Нефедов

Создание пан-восточно-европейской платформы для ИТ поможет развить в Украине внутренний ИТ-рынок совместно с соседними странами, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Создание пан-восточно-европейской платформы ставит цель создать для этих стран более глобальный внутренний рынок. Ни рынок Украины, ни Словении, ни Венгрии сам по себе недостаточен для того, чтобы удерживать большую уникальную продуктовую ИТ-компанию", - сказал он в ходе "круглого стола" IT Future Talks в Киеве в четверг.

Он также уточнил, что идея создания такой платформы обсуждалось на прошлой неделе в Вашингтоне в ходе ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка.

По словам главы EPAM и президента ассоциации “Информационные технологии Украины” Юрия Антонюка, развитие государством внутреннего рынка для ИТ-отрасли является одним из драйверов развития индустрии. Он также уточнил, что отрасль имеет потенциал возвратиться к темпам роста в 25-30% в год вместо нынешних 17%.

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