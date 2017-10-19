Экономика

18:14 19.10.2017

BHP не будет спешить с продажей американских сланцевых активов

BHP не будет спешить с продажей американских сланцевых активов

BHP не будет торопиться с продажей убыточных сланцевых активов в США, заявил главный исполнительный директор компании Эндрю Маккензи.

Процесс продажи этих активов уже запущен, однако компания "проявит терпение при оценке всех вариантов", сказал глава BHP, выступая на собрании акционеров в Лондоне в четверг.

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"Мы знаем цену принадлежащих компании сланцевых участков, и мы готовы потратить время, чтобы максимизировать акционерную стоимость", - заявил Э.Маккензи.

BHP официально объявила о планах продажи операций по добыче сланцевой нефти и газа в августе текущего года, отметив, что этот бизнес не является для компании основным, а также не соответствует ее долгосрочной стратегии.

Активный акционер BHP - фонд Elliott Advisors - настаивает на продаже или отделении компанией всех нефтяных активов, в том числе операций по добыче нефти в Мексиканском заливе и австралийских офшорных операций, пишет MarketWatch.

В руководстве BHP, однако, считают, что принадлежащие компании традиционные нефтяные активы могут принести ей существенные доходы на фоне продолжающегося сокращения инвестиций в отрасль нефтекомпаниями, столкнувшихся с падением доходов в условиях низких цен на нефть.

Э.Маккензи сообщил акционерам в четверг, что компания намерена расширять ресурсную базу традиционных нефтяных активов.

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, штат которой составляет порядка 40 тыс. человек. Компания занимается добычей и производством алюминия, энергетического и коксующегося угля, железной руды, меди, урана, никеля, серебра и марганца, а также работает в нефтегазовой отрасли.

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