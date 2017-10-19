Экономика

18:01 19.10.2017

Утепление домов можно полностью компенсировать за счет услуг ЭСКО-компаний и программы 70/30 – эксперт

Утепление домов можно полностью компенсировать за счет услуг ЭСКО-компаний и программы 70/30 – эксперт

Жители многоквартирных домов могут полностью компенсировать установление счетчиков тепла и утепление домов, покрыв 70% расходов за государственной программой софинансирования "70/30", и 30% - за счет ЭСКО-компаний, сообщил советник замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Алексей Тихонов во время форума по энергоэффективности в Киевской горгосадминистрации в пятницу.

"Мероприятия, выполненные ЭСКО-компанией, можно зачесть как 30% по этой программе. И либо кооператив (ЖСК), либо ОСМД получает еще дополнительных 70% (по программе 70/30", - объяснил А.Тихонов.

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Как он пояснил, в случае подписания ОСМД договора с ЭСКО-компанией, она предоставляет гарантию финансирования 30% расходов по утеплению, остальные 70% можно покрыть за счет участия в программе "70/30".

Таким образом, в ОСМД/ЖСК появляется возможность одновременно установить счетчик, заменить окна и утеплить фасад здания, пояснил А.Тихонов.

По его словам, в этом году выделенные государством средства по программе "теплых кредитов" почти закончились, больша́я часть из них была потрачена на индивидуальные "теплые" кредиты, поскольку их легче оформить и населения пользовалось ими более активно.

При этом, по мнению эксперта, более целесообразно разработать механизм "резервации" денег для ОСМД, с целью создания условий получения кредитов в течение всего года.

Эксперт добавил, что работы по индивидуальным кредитам дают намного меньший результат экономии тепла и денег, чем работы по многоэтажному дому в целом.

Программа 70/30% предусматривает софинансирование энергоэффективности в жилых домах ОСМД и ЖСК на условиях 70% оплаты из городского бюджета и 30% - за счет ОСМД/ЖСК.

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