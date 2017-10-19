Экономика

17:59 19.10.2017

Курс гривни на межбанке снизился до 26,5 грн/$1

Курс гривни на межбанке снизился до 26,5 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,5 грн/$1 с 26,4225 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,49-26,51 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5 грн/$1 с 26,4255 грн/$1. Торговый оборот составил $345,16 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$360,94 млн.

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