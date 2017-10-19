Kormotech в 2018г вдвое увеличит мощности по выпуску влажного корма для домашних животных

Крупнейший в Украине производитель готовых кормов для домашних животных - компания Kormotech (Прилбичи Львовской обл.) в 2018 году планирует нарастить мощности по производству влажного корма в два раза - до 25 тыс. тонн в год.

"Инвестиции в 2018 году будут направлены на удвоение мощностей по производству влажного корма (до 25 тыс. тонн), развитие суперпремиальной линейки продуктов под ТМ Optimeal, упрочение позиций на отечественном рынке и наращивание продаж на экспортных рынках", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили очень динамичное развитие сегмента влажных кормов.

"Компания запускала его производство в 2011 году с мощностью 4 тыс. тонн и планировала продавать около 500 тонн ежегодно. Но уже в 2012 году мы удвоили производство до 8 тыс. тонн, в 2016-м - до 13 тыс. тонн, а в 2018 году намерены удвоить - до 25 тыс. тонн", - пояснили в компании.

Инвестиции в расширение мощностей по выпуску влажного корма могут составить около $5 млн.

В 2017 году Kormotech инвестировал в создание собственного центра инноваций и исследований - R&D отдел.

В целом компания инвестировала в производство $15 млн, из них $8,5 млн - в строительство завода по производству сухого корма, порядка $6,5 млн - в завод по производству влажного корма.

Сейчас мощности компании по производству сухого корма загружены на 70%.

Порядка 15% произведенной продукции Kormotech экспортирует. Приоритетными рынками являются Польша, Литва, Латвия, Румыния.

Основные экспортные направления – Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Польша, Нидерланды, Франция, Венгрия, Словения, Молдова, Румыния, Болгария, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Тунис.

Компания изготавливает как продукты под собственными брендами, так и на заказ партнеров под их марками, в частности, для всех ключевых торговых сетей "Ашан", "Фоззи Групп", "Метро" и др.

В списке поставщиков сырья Kormotech насчитывается более 100 компаний, порядка 50% сырья Kormotech импортирует.

Среди поставщиков для производства кормов Kormotech - компании из Украины (курятина, жир, масло, зерновые, некоторые упаковочные материли), из Европы (мясная мука, витамины), из Индии (рыба, креветка), из Новой Зеландии (ягнятина) и др.

Основанная в 2003 году Ростиславом и Орестом Вовком Kormotech - украинская компания-производитель питания для кошек и собак под ТМ Optimeal, "Клуб 4 Лапы", "Мяу!", "Гав!" Ей принадлежат два завода с годовой мощностью производства 43 тыс. тонн, из которых 13 тыс. тонн и 30 тыс. тонн - влажные и сухие корма соответственно (по состоянию на 2017 год).

Ассортимент продукции насчитывает 350 позиций.

Компания занимает 30-ю позицию в ТОП-50 европейских компаний по изготовлению кормов. Экспортирует продукцию в 18 стран Европы, Азии, Африки.