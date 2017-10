ФГВФЛ предлагает реализовать часть залогов НБУ через "ProZorro.Продажи"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает расформировать пулы активов неплатежеспособных банков в залоге у Национального банка Украины (НБУ) и выставить их на индивидуальные торги в системе "ProZorro.Продажи" с использованием модели голландского аукциона.

Как сообщается в пресс-релизе ФГВФЛ, "пилотный проект" по продаже двух пулов прав требований по кредитам на американских площадках First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити) и The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) оказался безрезультатным из-за расхождения между продавцом и потенциальными инвесторами в их реальной стоимости.

Фонд не уточняет требуемый потенциальными инвесторами дисконт. В то же время заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут во время пресс-конференции в Киеве в четверг сообщила, что ценовые предложения были в несколько раз ниже установленной стартовой стоимости.

Соответственно ФГВФЛ считает целесообразным попытаться реализовать эти активы через систему "ProZorro.Продажи".

"Сегодня мы предлагаем НБУ выставить все активы, которые входили в состав пулов, на индивидуальные торги по балансовой стоимости. Цену продажи сформирует рынок, посмотрим, на каком уровне эти активы заинтересуют потенциальных покупателей", - сообщил во время пресс-конференции глава ФГВФЛ Константин Ворушилин.

По его словам, если НБУ поддержит предложение Фонда, то первые индивидуальные торги могут состояться уже в ноябре.

В то же время он отметил, что Фонд намерен продолжить сотрудничество с FFN и DebtX.

"Да, мы хотим работать с этими площадками. Какой будет механизм сотрудничества, сейчас мы над этим думаем и работаем. Но мы очень заинтересованы в привлечении крупных инвестиционных фондов из-за рубежа, обладающих финансовыми ресурсами, умеющих работать с проблемными активами. У американских площадок есть хороший опыт работы с такими инвесторами", - сказал он.

К.Ворушилин еще раз отметил, что к продаже в системе "ProZorro.Продажи" предлагаются только активы из "пилотного проекта" на 13 млрд грн, тогда как номинальная стоимость всех залоговых активов в портфеле НБУ составляет более 120 млрд грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка, согласно соглашению о сотрудничестве между центробанком и ФГВФЛ, последний должен представить НБУ решение исполнительной дирекции относительно условий и порядка реализации активов из "пилотного проекта". Нацбанк еще не получал такого решения.

Как сообщалось, обновленный в начале марта 2017 года Меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF содержал норму о продаже активов на сумму, минимум, 10 млрд грн на международных платформах проблемных активов до конца июня 2017 года.

ФГВФЛ в середине марта сообщил о запуске совместно с Нацбанком пилотного проекта по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением международных консультантов - американских компаний по реализации проблемных активов ООО "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN). В рамках проекта эти компании занимаются всей предпродажной подготовкой, маркетингом активов и поиском потенциальных покупателей.

В рамках реализации пилотного проекта в сентябре на продажу были выставлены два пула активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге у НБУ по выданным кредитам рефинансирования, - права требования по кредитам, общая задолженность по которым составляла 13 млрд грн.

"ProZorro.Продажи" – электронная торговая система, созданная по инициативе Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine, ФГВФЛ, НБУ и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы ProZorro. Реализуется при поддержке правительств Германии, Велекобритании, а также Transparency International Ukraine.

Как сообщалось, голландские аукционы отличаются от классической модели тем, что аукцион длится в течение одних суток, при этом активы торгуются с понижением цены. В ходе торгов стоимость активов может упасть до 20% стартовой цены, Зарегистрироваться для участия в торгах можно в день проведения аукциона.