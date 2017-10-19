"Укртатнафта" просит признать банкротом авиакомпанию "Днипроавиа"

Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотрит заявление ПАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" (Кременчуг Полтавской обл.), о признании банкротом ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" (Днепр).

Согласно сообщению на веб-сайте суда, рассмотрение заявления состоится 23 октября 2017 года.

Ранее, в частности, этот же суд в сентябре 2016 года постановил по иску "Укртатнафты" взыскать с "Днипроавиа" задолженность в размере 163 млн грн.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ, проектной мощностью по переработке сырья 18,6 млн тонн в год, номинальной – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.

"Днипроавиа" осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

Решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 года решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства. Этот вопрос продолжает рассматриваться в судебном порядке.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в июле сообщал, что "Днипроавиа" могла бы остановить работу в сентябре текущего года.

"Я вылетал из "Борисполя" в Бухарест на украинско-румынские переговоры и ко мне подошел сотрудник компании и спросил, что будет с "Днипроавиа". После он сообщил, что в сентябре компания фактически закрывается. Мы пережили такое с "АэроСвитом", теперь переживаем с "Днипроавиа", когда вместо того, чтобы отдать государству долги, активы переводятся на "Розу Ветров" а государство получает дырку от бублика", - заявил тогда министр.

По утверждениям некоторых СМИ, авиакомпания "Роза Ветров" входит в сферу влияния группы "Приват". В то же время официально такая информация не подтверждена.