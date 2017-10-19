Glencore вступит во владение НГЗ и другими активами "РусАла" в ближайшие дни

ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ), входившее в Объединенную компанию (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл"), сменило собственника на швейцарского трейдера Glenсore, который вступит во владение украинскими активами в ближайшие дни.

Как сообщается в пресс-релизе НГЗ в четверг, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших глобальных трейдеров швейцарской компании Glenсore приобрести ООО "НГЗ" (с. Галициново, Николаевская область) и три другие украинские компании, подконтрольные ОК "РусАл".

"Glenсore, получив на баланс доли НГЗ, приобретет акционерный контроль над активами алюминиевой отрасли в Украине. Во владение украинскими предприятиями, ранее принадлежавшими "РусАлу", Glencore вступит в ближайшие дни", - констатируется в пресс-релизе.

При этом напоминается, что АМКУ одобрил сделку "учитывая, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины".

Согласно сообщению АМКУ, предоставлено разрешение на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В.", являющихся участниками ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно.

Помимо этого АМКУ разрешил Glenсore приобрести долю и в ООО "Охрана НГЗ" (с. Галициново, Николаевская область), в котором сейчас 99% принадлежит НГЗ.

Glencore International - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Компания работает в 50 странах. В штате подразделений Glencore находится более 150 тыс. сотрудников. Выручка компании в 2016 году составила $177 млрд , скорректированная EBITDA - $10 млрд.

Как сообщалось, согласно Госреестру, прямыми владельцами ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина", непосредственно владеющие соответственно 13,96% и 86,04% долями в НГЗ, выступают оффшорные компании из Арубы "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В.", а конечным бенефициаром указан российский бизнесмен, президент "РусАла" Олег Дерипаска, подозреваемый Службой безопасности Украины в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) в интересах конкурентов из России.

Также сообщалось, что в октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.

НГЗ в 2016 году нарастил выпуск глинозема на 2% по сравнению с 2015 годом - до 1,510 млн тонн.

ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

"РусАлу" в Украине принадлежит также около 29% в ЗАлКе, 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.