Экономика

12:49 19.10.2017

Суд принял встречный иск "Технопромэкспорт" к Siemens по делу о крымских турбинах

Суд принял встречный иск "Технопромэкспорт" к Siemens по делу о крымских турбинах

Арбитражный суд Москвы принял встречный иск ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" к Siemens о признании недействительными трех пунктов договора от 10 марта 2015 года о приобретении турбин, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

Речь идет о контракте по продаже турбин, заключенном между СП Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (Санкт-Петербург) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт". В нем было прописано, что турбины предназначены для Тамани, не могут использоваться в Крыму в соответствии с санкционными ограничениями.

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Иск будет рассмотрен вместе с основным. Истец попросил на подготовку месяц. Новое судебное заседание назначено на 2 ноября.

"Совершая свои недобросовестные и незаконные действия по исполнению экономических санкций иностранного государства на территории РФ, они добросовестно полагались на возможность получения юридической защиты на территории РФ. Подобные требования подлежат применению в самой Германии", - сказал представитель "Технопромэкспорта".

По мнению российских компаний, если пункты будут признаны недействительными, то всю сделку нельзя оспорить.

Siemens выступил против принятия встречного иска, заявляя ходатайство о его возвращении. По словам представителя стороны Михаила Иванова, "Сименс технологии газовых турбин" не знало о планах поставить турбины в Крым при заключении контракта.

"Мы доказываем что "Сименс технологии газовых турбин", если бы знало о фактическом назначении - что установки будут использованы для Крыма - то никогда бы не пошло на подписание данного контракта. Соответствующее волеизъявление и намерение продавца было закреплено в самом контракте и в переписке после контракта", - сказал представитель Siemens.

По его словам, принятие встречного иска или его возвращение не может ничего изменить по решению по основному иску. "Турбины не должны поставляться в другие регионы, признание недействительности условий контракта о конечном пункте не умаляет аргумент, что "Сименс технологии газовых турбин" был обманут и введен в заблуждение", - добавил представитель немецкой стороны.

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму.

Суд ранее отказал немецкой компании в принятии обеспечительных мер в отношении турбин - их аресте и остановке монтажа. Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

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