Экономика

11:17 19.10.2017

ГФС за 9 мес. изъяла из незаконного оборота подакцизные товары на 1,6 млрд грн

ГФС за 9 мес. изъяла из незаконного оборота подакцизные товары на 1,6 млрд грн

 Сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции "Акциз-2017" в январе-сентябре изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на сумму почти 1,6 млрд грн, что на 983 млн грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), в текущем году была остановлена деятельность 140 незаконных производств подакцизных товаров, открыто 243 уголовных производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

По словам первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, за 9 месяцев 2017 года изъято 3 млн литров спирта, более 12,8 млн литров алкогольных напитков, 10 млн пачек табачных изделий и почти 125 тонн табака, а также 7,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.

"Экономический эффект от проведения мероприятий составил около 701,3 млн грн только акцизного налога, поступивших в результате реализации легальной подакцизной продукции, заполнившей долю рынка, освободившуюся от фальсификата и контрабанды, что почти в три раза превышает показатель прошлого года", - цитируется в сообщении С.Билан.

По его словам, противодействие незаконному перемещению товаров через границу, незаконному перемещению, изготовлению и распространению подакцизных товаров без уплаты соответствующих платежей, является одним из основных направлений деятельности налоговой милиции.

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